Tesla, nessuno alla guida: due persone uccise in un incidente stradale (Di lunedì 19 aprile 2021) Tesla, forse l'autopilot coinvolto nel gravissimo scontro in Texas. Domare l'incendio è stata un'impresa per colpa della batteria dell'EV, che continuava a riaccendersi alimentando le fiamme. Tesla, la Model S dopo l'incendio (image from twitter.com/MattKHOU)Due persone sono rimaste uccise in un gravissimo incidente statale avvenuto in Texas a bordo di una Tesla Model S, apparentemente senza nessuno alla guida. È quanto riportato dall'emittente di Houston, KPRC 2. Secondo il rapporto preliminare delle autorità accorse sul posto, la Tesla avrebbe colpito un albero a tutta velocità prima di prendere fuoco nella zona di Spring, non lontano da Houston. La tragedia si è verificata intorno alle 23.25 ora ...

