Superlega, Salvini critico: “Non mi piace. Se il Milan non è tra le prime quattro giusto stia fuori” (Di lunedì 19 aprile 2021) “Da sportivo non mi piace questa idea di un calcio per pochi ricchi. Non è possibile che ci siano 10 squadre che tengono in mano lo sport del continente. Pensiamo ai ragazzi, a chi ha vinto arrivando dal nulla. Che il calcio abbia bisogno di riforme sia in Italia che in Europa, sì. Che ci siano stipendi fuori dal mondo e regole fuori dai tempi, ma questo non è un modo di cambiare. Io ho in mente un altro tipo di calcio”. Così Matteo Salvini all’ingresso di Palazzo Madama, sede del Senato, sul tema della Superlega voluta da dodici squadre sul modello NBA. Tra queste anche il Milan: ”Se il Milan non arriva tra le prime quattro, non merita di giocare la massima competizione… Non possono scegliersi a tavolino 12 eletti. Il calcio, come lo ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 aprile 2021) “Da sportivo non miquesta idea di un calcio per pochi ricchi. Non è possibile che ci siano 10 squadre che tengono in mano lo sport del continente. Pensiamo ai ragazzi, a chi ha vinto arrivando dal nulla. Che il calcio abbia bisogno di riforme sia in Italia che in Europa, sì. Che ci siano stipendidal mondo e regoledai tempi, ma questo non è un modo di cambiare. Io ho in mente un altro tipo di calcio”. Così Matteoall’ingresso di Palazzo Madama, sede del Senato, sul tema dellavoluta da dodici squadre sul modello NBA. Tra queste anche il: ”Se ilnon arriva tra le, non merita di giocare la massima competizione… Non possono scegliersi a tavolino 12 eletti. Il calcio, come lo ...

ciropellegrino : #Salvini sta da ieri notte pensando come fare la battutona sulla #SuperLega - Agenzia_Ansa : 'Il calcio e lo sport sono di tutti, non di pochi privilegiati'. Questo il commento del leader della Lega Matteo Sa… - alex1x9x9x7 : RT @DeShindig: Sento che #Salvini e #Letta sono contrari alla #SuperLega Comincio a formarmi un'idea ?? - GiammarioDiB : Non capendoci nulla di calcio la mia opinione è: la questione #SuperLega ha fatto infuriare fan di Giuseppi, Salvin… - smilypapiking : RT @andr900: #SuperLega arrivato anche il parere di Di Maio. 'Se Salvini farà la Super Lega noi faremo il Mega Movimento 7 Stelle' -