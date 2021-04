Superlega, marchio depositato in Spagna il 10 gennaio (Di lunedì 19 aprile 2021) (Adnkronos) – Un marchio della Superlega europea (Esl) è stato depositato all’ufficio marchi spagnolo il 10 gennaio di quest’anno. E’ quanto risulta da una verifica effettuata dall’Adnkronos. Il richiedente risulta essere tale Miguel Ángel Galán Castellanos che, da una verifica dell’indirizzo di registrazione, sembrerebbe essere lo stesso Miguel Ángel Galán Castellanos presidente del Centro Nacional de Entrenadores de Fútbol (Cenafe), la scuola nazionale allenatori, in pratica la Coverciano spagnola. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 aprile 2021) (Adnkronos) – Undellaeuropea (Esl) è statoall’ufficio marchi spagnolo il 10di quest’anno. E’ quanto risulta da una verifica effettuata dall’Adnkronos. Il richiedente risulta essere tale Miguel Ángel Galán Castellanos che, da una verifica dell’indirizzo di registrazione, sembrerebbe essere lo stesso Miguel Ángel Galán Castellanos presidente del Centro Nacional de Entrenadores de Fútbol (Cenafe), la scuola nazionale allenatori, in pratica la Coverciano spagnola. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

italiaserait : Superlega, marchio depositato in Spagna il 10 gennaio - zazoomblog : Superlega marchio depositato in Spagna il 10 gennaio - #Superlega #marchio #depositato - lifestyleblogit : Superlega, marchio depositato in Spagna il 10 gennaio - - TV7Benevento : Superlega, marchio depositato in Spagna il 10 gennaio... - fisco24_info : Superlega, marchio depositato in Spagna il 10 gennaio: E' quanto risulta da una verifica effettuata dall'Adnkronos… -

Ultime Notizie dalla rete : Superlega marchio Jp Morgan finanzierà il progetto della SuperLega Un marchio della Superlega europea (Esl) è stato depositato all'ufficio marchi spagnolo il 10 gennaio di quest'anno. Il richiedente risulta essere tale Miguel Ángel Galán Castellanos che, da una ...

Superlega, Macron e Johnson: "Minaccia a merito sportivo" e "Dannosa per il calcio" Nel 1985 la Coca Cola Company, volendo rivitalizzare il marchio, soprattutto sul mercato Usa, ... dovrei essere contento che la mia squadra possa partecipare ad una Superlega europea, incassando un ...

Superlega, marchio depositato in Spagna il 10 gennaio Adnkronos Superlega, marchio depositato in Spagna il 10 gennaio Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Un marchio della Superlega europea (Esl) è stato depositato all’ufficio marchi spagnolo il 10 gennaio di quest’anno. E’ quanto risulta da una verifica effettuat ...

Superlega, Macron e Johnson: "Minaccia a merito sportivo" e "Dannosa per il calcio" 19 aprile 2021 Emmanuel Macron e Boris Johnson sono contrari alla neonata Super League del calcio europeo, con il presidente francese che anzi plaude alla scelta dei club transalpini di non aver aderi ...

Undellaeuropea (Esl) è stato depositato all'ufficio marchi spagnolo il 10 gennaio di quest'anno. Il richiedente risulta essere tale Miguel Ángel Galán Castellanos che, da una ...Nel 1985 la Coca Cola Company, volendo rivitalizzare il, soprattutto sul mercato Usa, ... dovrei essere contento che la mia squadra possa partecipare ad unaeuropea, incassando un ...Condividi questo articolo:(Adnkronos) – Un marchio della Superlega europea (Esl) è stato depositato all’ufficio marchi spagnolo il 10 gennaio di quest’anno. E’ quanto risulta da una verifica effettuat ...19 aprile 2021 Emmanuel Macron e Boris Johnson sono contrari alla neonata Super League del calcio europeo, con il presidente francese che anzi plaude alla scelta dei club transalpini di non aver aderi ...