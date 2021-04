Superlega, Ceferin (Uefa): “Agnelli? Mai visto un uomo mentire così” (Di lunedì 19 aprile 2021) ROMA – “Ho parlato con Andrea Agnelli sabato pomeriggio. Mi ha detto che quelle sulla SuperLega erano solo voci e di non preoccuparmi, che mi avrebbe chiamato entro un’ora, poi ha spento il telefono. Sto ancora aspettando”. Così il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, in occasione della conferenza stampa dopo la riunione del Comitato esecutivo. Leggi su dire (Di lunedì 19 aprile 2021) ROMA – “Ho parlato con Andrea Agnelli sabato pomeriggio. Mi ha detto che quelle sulla SuperLega erano solo voci e di non preoccuparmi, che mi avrebbe chiamato entro un’ora, poi ha spento il telefono. Sto ancora aspettando”. Così il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, in occasione della conferenza stampa dopo la riunione del Comitato esecutivo.

