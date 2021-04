SuperLega, anche la Fifa dice no: "Contraria ai nostri principi" (Di lunedì 19 aprile 2021) “La Fifa non può che esprimere la sua disapprovazione per un campionato separatista europeo chiuso al di fuori delle strutture calcistiche internazionali e non rispettoso dei principi sopra menzionati”. Con un comunicato, la Fifa si aggiunge alle istituzioni calcistiche (e non) a scagliarsi contro il progetto della SuperLega, partorito questa notte dai dodici top club europei. “La Fifa desidera chiarire che è ferma a favore della solidarietà nel calcio e di un modello di ridistribuzione equa che può aiutare a sviluppare il calcio come sport, in particolare a livello globale, dallo sviluppo il calcio globale è la missione principale della Fifa. A nostro avviso, e in conformità con i nostri statuti, qualsiasi competizione calcistica, nazionale, regionale o globale, ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 19 aprile 2021) “Lanon può che esprimere la sua disapprovazione per un campionato separatista europeo chiuso al di fuori delle strutture calcistiche internazionali e non rispettoso deisopra menzionati”. Con un comunicato, lasi aggiunge alle istituzioni calcistiche (e non) a scagliarsi contro il progetto della, partorito questa notte dai dodici top club europei. “Ladesidera chiarire che è ferma a favore della solidarietà nel calcio e di un modello di ridistribuzione equa che può aiutare a sviluppare il calcio come sport, in particolare a livello globale, dallo sviluppo il calcio globale è la missione principale della. A nostro avviso, e in conformità con istatuti, qualsiasi competizione calcistica, nazionale, regionale o globale, ...

Advertising

ZZiliani : Premetto che non è una battuta. #Agnelli, presidente della #Juventus, uno dei club italiani (con Inter e Milan) che… - capuanogio : ?? Blitz di #Blavatnik, magnate padrone di #Dazn: pronto a una Superlega anti #ChampionsLeague con dentro 16 top cl… - ZZiliani : Naturalmente non ci sarebbe stato nulla di male se #Agnelli si fosse dimesso. Invece no, il presidente dell’ECA che… - contefelix88 : @MarcoGiordano6 Il tipico esempio della svalutazione dei termini. Speriamo che la superlega porti un miglioramento… - mesanti64 : RT @BeppeViola_fc: Sembra finire di botto anche l'epoca del cosiddetto 'Nucleo Che Guevara' che ha amministrato fino ad oggi il calcio mond… -