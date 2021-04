Stato-mafia, ex pm di Palermo Principato chiamata a testimoniare (Di lunedì 19 aprile 2021) L’ex procuratore aggiunto della Dda di Palermo Teresa Principato è stata chiamata a deporre nel processo d’Appello sulla presunta trattativa Stato-mafia, alle battute finali davanti ai giudici della corte d’Assise d’appello di Palermo. Dovrà chiarire il giallo dei telefoni e dei computer prima sequestrati e poi riconsegnati al boss Giovanni Napoli, un fedelissimo di Bernardo Leggi su ilmattinodisicilia (Di lunedì 19 aprile 2021) L’ex procuratore aggiunto della Dda diTeresaè stataa deporre nel processo d’Appello sulla presunta trattativa, alle battute finali davanti ai giudici della corte d’Assise d’appello di. Dovrà chiarire il giallo dei telefoni e dei computer prima sequestrati e poi riconsegnati al boss Giovanni Napoli, un fedelissimo di Bernardo

Advertising

ilmattinodisici : Stato-mafia, ex pm di Palermo Principato chiamata a testimoniare - ClaudioVittori2 : @MarcelloLyotard infatti andrebbero tutti licenziati solo x il fatto che sono concordi a questo stato mafia...ed è… - italia_sono : Così la politica dichiara di non essere più al servizio del popolo, ma della #mafia. Così #mafia e #Stato palesano… - LiveSicilia : “Trattativa Stato-mafia”: Principato chiamata a deporre - Romanito_21 : 'Chiederemo prezzi alti' Come se prima questo non avveniva.. Scamacca 30 milioni e Locatelli 50 ?????? e per quanto mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Stato mafia Stato - mafia, a Palermo ex procuratore Principato chiamata a deporre Teresa Principato, ex procuratore aggiunto a Palermo, ora alla Dna, verrà sentita al processo sulla cosiddetta trattativa Stato - mafia, in corso davanti alla corte d'assise d'appello di Palermo. Lo hanno deciso i giudici, accogliendo la richiesta dell'avvocato Basilio Milio, legale di uno degli imputati, il generale dei ...

Quella volta che la mia foto finì in prima pagina. E io non tornai a casa per qualche giorno Noto, poi, che dire la verità sullo stato delle donne, sulle molestie che subiscono, incontra ... Pagò con la vita le sue inchieste sulla mafia. Sulla verità ho scritto una canzone, "Matto e vigliacco", ...

"Trattativa Stato-mafia": Principato chiamata a deporre Livesicilia.it Mafia: su Tv 2000 un documentario sulla figura di Livatino Tv2000, in occasione della beatificazione del Servo di Dio Rosario Angelo Livatino che si terrà nella Cattedrale San Gerlando di Agrigento, domenica 9 maggio alle 21. (ANSA) ...

“Siamo tutti Simone”: vittime di camorra chiedono giustizia Napoli – Le vittime di camorra sono allo stremo, chiedono di avere giustizia e di non lasciare a piede libero gli aguzzini di questi terribili atti. “Siamo tutti Simone” è lo slogan di queste persone ...

Teresa Principato, ex procuratore aggiunto a Palermo, ora alla Dna, verrà sentita al processo sulla cosiddetta trattativa, in corso davanti alla corte d'assise d'appello di Palermo. Lo hanno deciso i giudici, accogliendo la richiesta dell'avvocato Basilio Milio, legale di uno degli imputati, il generale dei ...Noto, poi, che dire la verità sullodelle donne, sulle molestie che subiscono, incontra ... Pagò con la vita le sue inchieste sulla. Sulla verità ho scritto una canzone, "Matto e vigliacco", ...Tv2000, in occasione della beatificazione del Servo di Dio Rosario Angelo Livatino che si terrà nella Cattedrale San Gerlando di Agrigento, domenica 9 maggio alle 21. (ANSA) ...Napoli – Le vittime di camorra sono allo stremo, chiedono di avere giustizia e di non lasciare a piede libero gli aguzzini di questi terribili atti. “Siamo tutti Simone” è lo slogan di queste persone ...