Salvini contro la Superlega | “Non è questo il modo di cambiare”

(Di lunedì 19 aprile 2021) “Il calcio e lo sport non possono essere solo business, fatturato e campioni viziati”. Il leader della Lega, Matteo, spiega così la sua contrarietà al progetto dilanciato da alcuni grandi club europei, tra cui il Milan, squadra di cuiè tifoso. “Non possono esserci dieci squadre che tengono in mano lo sport del continente”, ha proseguito

'Il calcio e lo sport non possono essere solo business, fatturato e campioni viziati'. Il leader della Lega, Matteo, spiega così la sua contrarietà al progetto di Superlega lanciato da alcuni grandi club europei, tra cui il Milan, squadra di cui è tifoso. "Non possono esserci dieci squadre che tengono in mano lo sport del continente", ha proseguito Salvini. Ma, da sportivo e da italiano, dico che il denaro non è tutto, e i milioni non sono… — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) April 19, 2021 — Enrico Letta (@EnricoLetta) April 18, 2021.