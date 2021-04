"Salta l'estate? Poco importa". Dramma-vaccino, Striscia e la "frase rubata" a Draghi: un siluro contro il premier (Di lunedì 19 aprile 2021) Nonostante le promesse e i proclama del generale Paolo Figliuolo, la campagna vaccinale in Italia continua a stentare, ad arrancare. Le cifre promesse restano lontane, obiettivo non raggiunto. E del caso, a modo suo, se ne occupa Striscia la Notizia, nella puntata del tg satirico in onda su Canale 5 oggi, lunedì 19 aprile. Una critica sferzante al premier, che piove nel servizio lanciato da Michelle Hunziker e Mario Draghi, servizio in cui si propone l'imitazione del premier firmata Dario Ballantini, storico imitatore del tg satirico. "Per quanto riguarda il ritardo dei vaccini, rilevato dal generale Figliuolo, ho trovato un metodo veloce...", metodo ovviamente ironico e inapplicabile. E ancora, il finto Draghi: "Eribetro, tutto aperto, ti confermo. Cambiamo l'auto, una cabriolet". Quindi, ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Nonostante le promesse e i proclama del generale Paolo Figliuolo, la campagna vaccinale in Italia continua a stentare, ad arrancare. Le cifre promesse restano lontane, obiettivo non raggiunto. E del caso, a modo suo, se ne occupala Notizia, nella puntata del tg satirico in onda su Canale 5 oggi, lunedì 19 aprile. Una critica sferzante al, che piove nel servizio lanciato da Michelle Hunziker e Mario, servizio in cui si propone l'imitazione delfirmata Dario Ballantini, storico imitatore del tg satirico. "Per quanto riguarda il ritardo dei vaccini, rilevato dal generale Figliuolo, ho trovato un metodo veloce...", metodo ovviamente ironico e inapplicabile. E ancora, il finto: "Eribetro, tutto aperto, ti confermo. Cambiamo l'auto, una cabriolet". Quindi, ...

Advertising

stebellentani : @GretaSalve @barrymansixty1 Aggiungo: Draghi non apre per richiudere, l’ha detto chiaramente. Semmai. quello sì, pr… - GRiarso : @Marco_viscomi Se non salta più di una testa non so cosa pensare. Non so più cosa deve succedere perché quest'estat… - mydayisgrey : Ma vedi tu se io, juventina dall’esatto momento in cui ho esalato il primo respiro, svezzata a suon di “chi non sal… - astag_67 : Forse salta la staffetta e arriva direttamente l'estate ??????????? - martina__milone : dovete dirmi se salta o no l'estate perché devo capire se ha senso fare gli addominali -

Ultime Notizie dalla rete : Salta estate Le voci su Ronaldo: "Ecco perché non gioca..." ... il pensiero del dirigente della Juventus sul lusitano che in realtà potrebbe anche lasciare il club bianconero in estate per tentare un'esperienza nuova in un altro campionato. Segui già la pagina ...

Calciomercato Juventus, accordo saltato - Ennesima grana La Juventus si trova a gestire l'ennesima grana sul mercato: salta l'accordo tra Douglas Costa e il Gremio La Juventus la scorsa estate ha avviato un processo di ringiovanimento della rosa, con gli arrivi dei vari Chiesa, McKennie e Kulusevski. Alcuni 'senatori'...

Covid, salta l'estate in musica 2021 Sputnik Italia In forma per l’estate mangiando carbonara e tiramisù: ecco come Bilanciamento dei nutrienti e introduzione di alimenti preziosi. La nutrizionista Chiara Manzi ha studiato un regime alimentare che permette di vivere ...

Calciomercato, salta il colpo in panchina | Punta alla Serie A Estate bollente per il calciomercato di Serie A e B: il campionato cadetto vede sfumare un candidato che ha altre idee per il futuro ...

... il pensiero del dirigente della Juventus sul lusitano che in realtà potrebbe anche lasciare il club bianconero inper tentare un'esperienza nuova in un altro campionato. Segui già la pagina ...La Juventus si trova a gestire l'ennesima grana sul mercato:l'accordo tra Douglas Costa e il Gremio La Juventus la scorsaha avviato un processo di ringiovanimento della rosa, con gli arrivi dei vari Chiesa, McKennie e Kulusevski. Alcuni 'senatori'...Bilanciamento dei nutrienti e introduzione di alimenti preziosi. La nutrizionista Chiara Manzi ha studiato un regime alimentare che permette di vivere ...Estate bollente per il calciomercato di Serie A e B: il campionato cadetto vede sfumare un candidato che ha altre idee per il futuro ...