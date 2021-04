Riaperture | esplode l' ira dei parchi di divertimento Da Gardaland a Leolandia sale la protesta | Noi discriminati

Advertising

SonSempreIoEh : te lo faccio nel fine settimana. poi il sabato mi ci metto, te scrivo quelle dieci paginette (non di più se no te e… -

Ultime Notizie dalla rete : Riaperture esplode

Tiscali.it

Ingiustamente discriminati ". Dopo i mugugni dei balneari e le proteste degli operatori dello spettacolo, arriva la rabbia dei parchi di divertimento, oltre 230 quelli censiti in Italia , che il nuovo ...Si temono tensioni, con i manifestanti che da subito hanno messo in chiaro di 'non voler rinunciare al diritto di manifestare', dopo l'ultimatum di 48 ore per ledi bar e ristoranti. La ...Salvini evita la "trappola Speranza" ordita da Meloni e trova sponda su Renzi. L'obiettivo è attaccare Pd e M5S evitando i pantani degli alleati di Governo. I due Matteo sono sempre più amici.Su "La Repubblica" l'intervista a Matteo Renzi che riserva frecce velenose per tutti, dai 5 Stelle a Bettini, da Meloni a D'Alema.