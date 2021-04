Riaperture, Cartabellotta (Gimbe): “Se riparte la curva rischiamo di giocarci l’estate” (Di lunedì 19 aprile 2021) Sul tema delle Riaperture previste per il 26 aprile, interviene il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta. È una fase “molto delicata”, e se il “rischio ragionato” verrà inteso come un “liberi tutti, la situazione a metà maggio peggiorerà“, avverte l’esperto. “La circolazione del virus è ancora molto rilevante. Se dovesse ripartire la curva rischiamo di giocarci la stagione estiva“, afferma il presidente di Gimbe intervenendo ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus. Per Cartabellotta, “tra rischio ragionato e calcolato c’è una sostanziale differenza: il rischio ragionato è una valutazione di tipo politico. Draghi ha sottolineato che questo rischio si fonda su un presupposto fondamentale: il rispetto ... Leggi su tpi (Di lunedì 19 aprile 2021) Sul tema dellepreviste per il 26 aprile, interviene il presidente della Fondazione, Nino. È una fase “molto delicata”, e se il “rischio ragionato” verrà inteso come un “liberi tutti, la situazione a metà maggio peggiorerà“, avverte l’esperto. “La circolazione del virus è ancora molto rilevante. Se dovesse ripartire ladila stagione estiva“, afferma il presidente diintervenendo ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus. Per, “tra rischio ragionato e calcolato c’è una sostanziale differenza: il rischio ragionato è una valutazione di tipo politico. Draghi ha sottolineato che questo rischio si fonda su un presupposto fondamentale: il rispetto ...

