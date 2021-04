Quando Ceferin e Agnelli parlavano della Superlega

(Di lunedì 19 aprile 2021) Al Festival dello Sport 2018 il presidenteUefa e il numeroJuventus (e all'epoca dell'ECA) si confrontarono sul tema: "Con me in carica non avverrà mai".: ...

sepp68947448 : @RaiSport Il dott ceferin, ci può spiegare se, quando hanno permesso agli arabi di comprare giocatori con cifre ass… - LKb24forever : RT @Dulafive: Agnelli quando Ceferin gli ha telefonato chiedendogli della SuperLega. - paamm__ : RT @Dulafive: Agnelli quando Ceferin gli ha telefonato chiedendogli della SuperLega. - itsmavrtij : RT @MassMing: Juventus e Manchester United erano Juventus e Manchester United da quando i nonni di Ceferin ancora mangiavano ramarri - christianpalaz : RT @Silvioventisei: Ceferin quando agnelli risponderà al telefono dopo la 40esima chiamata: -

Al Festival dello Sport 2018 il presidente della Uefa e il numero della Juventus (e all'epoca dell'ECA) si confrontarono sul tema della Superlega.: "Con me in carica non avverrà mai". Agnelli: "Non vogliamo uscire dalle istituzioni del calcio"SQUALIFICA DA? - ? Naturalmente l'Esecutivo è stato costretto ad occuparsi di altro ieri ... Così ha spiegato il presidenteche più volte ha ripetuto di sentirsi tradito personalmente da ...43 La UEFA sta valutando ufficialmente la possibilità di espellere i 12 club partecipanti alla Superlega il prima possibile. Questo è quanto quanto filtra al termine del Comitato Esecutivo odierno, te ...La creazione della Super Lega sta creando scompiglio nel mondo del calcio: durissimo attacco di Ceferin ad Agnelli.