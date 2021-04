PS5 vs Xbox Series: Batteria e DRM rendono le console inutilizzabili? (Di lunedì 19 aprile 2021) In questi giorni non si fa altro che parlare di PS5 e Xbox Series e dei problemi che potrebbero portare le console ad assumere l’utilità di un soprammobile nel corso del tempo. A portare alla luce questa possibile preoccupazione è stato Does It Play?, il quale ha preso in esame entrambe le console, svelando alcuni dettagli che vi riportiamo a seguire. Xbox Series e PS5 destinate a morire nel tempo? Partendo da PS5, rimuovendo la Batteria interna e scollegando la console da Internet, alla successiva riaccensione, PS5 dopo aver ricostruito il database nella modalità provvisoria non è più in grado di eseguire giochi digitali, a causa della mancanza della Batteria CMOS. La Batteria in questione alimenterebbe ... Leggi su gamerbrain (Di lunedì 19 aprile 2021) In questi giorni non si fa altro che parlare di PS5 ee dei problemi che potrebbero portare lead assumere l’utilità di un soprammobile nel corso del tempo. A portare alla luce questa possibile preoccupazione è stato Does It Play?, il quale ha preso in esame entrambe le, svelando alcuni dettagli che vi riportiamo a seguire.e PS5 destinate a morire nel tempo? Partendo da PS5, rimuovendo lainterna e scollegando lada Internet, alla successiva riaccensione, PS5 dopo aver ricostruito il database nella modalità provvisoria non è più in grado di eseguire giochi digitali, a causa della mancanza dellaCMOS. Lain questione alimenterebbe ...

