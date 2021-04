Programmi TV di stasera, lunedì 19 aprile 2021. Rai2 punta ancora su Enrico Brignano (Di lunedì 19 aprile 2021) Tutte Lo Vogliono Rai1, ore 21.25: La Fuggitiva – 1^Tv Fiction di Carlo Carlei del 2021, con Vittoria Puccini, Pina Turco, Eugenio Mastrandrea. Prodotta in Italia. 1×05: Arianna e Marcello arrivano in Svizzera e raggiungono Franz, un consulente finanziario di successo, vecchio collega universitario di Marcello. E’ Franz a guidarli nel complicato mondo dell’alta finanza, indirizzandoli su Louise Bruno, un’importante faccendiera. Grazie a un astuto piano, Arianna e Marcello riescono a sequestrarla e farla parlare: dietro Litium, una società che nasconde il riciclaggio di denaro sporco, c’è il boss della ‘ndrangheta Giuseppe Mannara. 1×06: Michela intanto, memore delle parole di Arianna, indaga su Berti e scopre nel suo ufficio il preventivo per una cura oncologica in America. La moglie è malata d i cancro, perché Berti non le ha detto nulla? Rai2, ore ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 19 aprile 2021) Tutte Lo Vogliono Rai1, ore 21.25: La Fuggitiva – 1^Tv Fiction di Carlo Carlei del, con Vittoria Puccini, Pina Turco, Eugenio Mastrandrea. Prodotta in Italia. 1×05: Arianna e Marcello arrivano in Svizzera e raggiungono Franz, un consulente finanziario di successo, vecchio collega universitario di Marcello. E’ Franz a guidarli nel complicato mondo dell’alta finanza, indirizzandoli su Louise Bruno, un’importante faccendiera. Grazie a un astuto piano, Arianna e Marcello riescono a sequestrarla e farla parlare: dietro Litium, una società che nasconde il riciclaggio di denaro sporco, c’è il boss della ‘ndrangheta Giuseppe Mannara. 1×06: Michela intanto, memore delle parole di Arianna, indaga su Berti e scopre nel suo ufficio il preventivo per una cura oncologica in America. La moglie è malata d i cancro, perché Berti non le ha detto nulla?, ore ...

