Pro Vercelli | restano 5 i positivi nel gruppo squadra Contro il Lecco si giocherà | il comunicato

(Di lunedì 19 aprile 2021) La F.C. Pro1892 comunica che a seguito dell’ultima serie di tamponi effettuata ieri il numero diè rimasto invariato, sono quindi 5 i membri dello stessoal COVID19. In attesa di venire a conoscenza nella giornata di domani dell’esito dei tamponi effettuati in data odierna si conferma che la partita in programma presso lo Stadio Silvio Piolailmercoledì 21 Aprile 2021 con calcio d’inizio alle ore 15:00 si svolgerà regolarmente come da disposizioni della Lega. Foto: Logo ProL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.