Per la Juventus  non è scontato che la Super League partirà

AGI - La Juventus è tra i soci fondatori della Super League, ma avverte che "non può al momento assicurare che il progetto sarà effettivamente realizzato ne' prevedere in modo preciso la relativa tempistica". Il club bianconero mette così le mani avanti sugli sviluppi finanziari della vicenda che ha già visto levarsi le voci contrarie non solo di Fifa e Uefa, ma di capi di stato e di governo come Emmanuel Macron e Boris Johnson. "I club fondatori faranno tutto quanto possibile per realizzare il progetto nel più breve tempo possibile", si legge in una nota della Juventus, ma "la Società non dispone allo stato di tutti gli elementi necessari al fine di svolgere valutazioni di dettaglio sull'impatto che la Super League potrà avere sulle sue condizioni e performance finanziarie ed economiche".

OptaPaolo : 2001 - Era da febbraio 2001 che l’Atalanta non batteva la Juventus in Serie A (2-1 in quel caso grazie ai gol di Lo… - ZZiliani : Magari domani aderiscono anche loro. Al momento però si sono sottratte; per questo esprimo loro la mia grande stima… - ZZiliani : + + + + + + + + + ULTIMORA + + + + + + + + + L'#AIA PRENDE ATTO CON PREOCCUPAZIONE DELL'ADESIONE AL PROGETTO… - LjsnWeb : @CucchiRiccardo Per quanto trovi ormai vergognoso il comportamento dell'intera Italia calcistica nei confronti dell… - SataNilus : RT @FerdinandoC: La SuperLega è una distopia di destra, un golpe che si poteva fare solo a stadi chiusi. E per quanto riguarda il suo ideol… -

Ultime Notizie dalla rete : Per la Juventus Superlega di calcio, lo stop di Macron e Johnson ... 'L'idea di una SuperLega per i più ricchi club europei' è '... Nel calcio e nello sport la forza sta nella diffusione, non nella ... Chelsea FC, FC Barcelona, FC Internazionale Milano, Juventus FC, ...

Calcio. Nasce la Superlega dei '12 club'. Ci sono anche Inter, Juve e Milan Contro l'iniziativa si erano già espresse alla vigilia la Uefa, l'Eca e lo stesso premier britannico Boris Johnson, che l'aveva definita 'molto dannosa per il calcio". La Juventus ha annunciato di ...

