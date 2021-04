**Open Arms: decreto gup, ‘il processo a Salvini è necessario’** (3) (Di lunedì 19 aprile 2021) (Adnkronos) – Sono 25 le parti civili che si sono costituite contro Matteo Salvini, che vengono elencate, una per una, dal gup Jannelli nel decreto che dispone il giudizio. A partire dalla ong spagnola Open Arms, il comandante della nave Marc Reig Creus, a Emergency e varie associazioni, dall’Arci a Legambiente, dal Ciss ai Giuristi Democratici. Ea ancora Asgi (Associazione studi giuridici immigrazione), Cittadinanza Attiva, Mediterranea, AccoglieRete. Il Comune di Barcellona e quello di Palermo. E poi ci sono anche nove migranti che erano a bordo dell’imbarcazione rimasta bloccata al largo di Lampedusa. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 aprile 2021) (Adnkronos) – Sono 25 le parti civili che si sono costituite contro Matteo, che vengono elencate, una per una, dal gup Jannelli nelche dispone il giudizio. A partire dalla ong spagnola Open, il comandante della nave Marc Reig Creus, a Emergency e varie associazioni, dall’Arci a Legambiente, dal Ciss ai Giuristi Democratici. Ea ancora Asgi (Associazione studi giuridici immigrazione), Cittadinanza Attiva, Mediterranea, AccoglieRete. Il Comune di Barcellona e quello di Palermo. E poi ci sono anche nove migranti che erano a bordo dell’imbarcazione rimasta bloccata al largo di Lampedusa. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

matteosalvinimi : Da ieri Open Arms è sotto sequestro nel porto di Pozzallo a causa di numerose irregolarità scoperte dalla Guardia C… - borghi_claudio : La VERGOGNA della giornata è il rinvio a giudizio di Salvini per l'infame storia della Open Arms. Processato per a… - LegaSalvini : OPEN ARMS, GIULIA #BONGIORNO: “LA DECISIONE FU DETTATA DA CONTE. CITERÒ IN AULA L’EX PREMIER” - michelaeffe : RT @matteosalvinimi: Il disegno Palamara (“Salvini è innocente ma va fermato”) sta prendendo forma. Contrastare gli scafisti, difendere i c… - StraNotizie : Open Arms, il decreto del gup: 'Il processo a Salvini è necessario' -