L' uomo di Laramie | l' ex giuggiolone Jimmy Stewart in uno dei grandi western anni 50

(Di lunedì 19 aprile 2021) L'DIRaimovie ore 21.10 con James, Arthur Kennedy e Cathy O'Donnell. Regia di Anthony Mann. produzione USA 1955. Durata: 1 ora e 44 minuti LA TRAMA. Un ex militare arriva in un villaggio del West coll'intenzione (anzi l'ossessione) di vendicare la morte del fratello. Costui venne ucciso dai pellerossa, ma l'diè convinto che la colpa fu dei bianchi che vendettero fucili agli indiani. Ha ragione e le sue indagini danno fastidio alla gente del posto. Che lo bastona e cerca più volte di ucciderlo. Alla fine l'trova il trafficante. Ma al dunque non ce la farà a premere il grilletto. PERCHE' VEDERLO. Perché è uno deideglicinquanta diretti da Anthony Mann e interpretati da ...

Alle 21.21 Rai Movie va in onda L'uomo di Laramie. Fintosi mercante per sventare una vendita di armi agli Apache, un ufficiale si scontra con un barone del bestiame e soprattutto col sadico figlio ...