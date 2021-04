L’Oversight Board di Facebook sta tardando a decidere sulla sorte del profilo di Trump (Di lunedì 19 aprile 2021) (foto: Getty Images)L’Oversight Board di Facebook sta impiegando più tempo dei 90 giorni che si era dato per arrivare a una decisione circa la sospensione a tempo indeterminato dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, dalle piattaforme di Menlo Park. Il consiglio con il compito di rivedere le scelte di moderazione controverse ha annunciato che il verdetto finale circa il futuro social di Trump arriverà “nelle prossime settimane” e che quindi non sarà rispettato il termine prestabilito dalla commissione. Questo ritardo è dovuto alla quantità di commenti ricevuti a seguito della richiesta, da parte delL’Oversight Board, di feedback degli utenti in merito alla sospensione di Trump. Sono stati più di 9mila i contributi ricevuti dall’organo di ... Leggi su wired (Di lunedì 19 aprile 2021) (foto: Getty Images)dista impiegando più tempo dei 90 giorni che si era dato per arrivare a una decisione circa la sospensione a tempo indeterminato dell’ex presidente degli Stati Uniti, Donald, dalle piattaforme di Menlo Park. Il consiglio con il compito di rivedere le scelte di moderazione controverse ha annunciato che il verdetto finale circa il futuro social diarriverà “nelle prossime settimane” e che quindi non sarà rispettato il termine prestabilito dalla commissione. Questo ritardo è dovuto alla quantità di commenti ricevuti a seguito della richiesta, da parte del, di feedback degli utenti in merito alla sospensione di. Sono stati più di 9mila i contributi ricevuti dall’organo di ...

