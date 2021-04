LIVE Tour of the Alps, prima tappa in DIRETTA: si parte! Tanti a caccia della fuga (Di lunedì 19 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.04 Strada già in salita per i corridori. 12.02 Come di consueto Tanti scatti, ma non va via la fuga. 12.00 Subito velocità altissime in queste prime fasi. 11.55 Superato il trasferimento: inizia la gara. 11.50 Corridori che sono nella zona di partenza. A breve il via ufficiale. 11.44 Quella odierna sarà una prima tappa molto movimentata che partirà da Bressanone per poi terminare, dopo 140,6 chilometri, in terra austriaca, precisamente ad Innsbruck. 11.40 Buongiorno e ben ritrovati con il grande ciclismo. Oggi in programma la prima tappa del Tour of the Alps. La presentazione della prima tappa – Il programma del ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 aprile 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.04 Strada già in salita per i corridori. 12.02 Come di consuetoscatti, ma non va via la. 12.00 Subito velocità altissime in queste prime fasi. 11.55 Superato il trasferimento: inizia la gara. 11.50 Corridori che sono nella zona di partenza. A breve il via ufficiale. 11.44 Quella odierna sarà unamolto movimentata che partirà da Bressanone per poi terminare, dopo 140,6 chilometri, in terra austriaca, precisamente ad Innsbruck. 11.40 Buongiorno e ben ritrovati con il grande ciclismo. Oggi in programma ladelof the. La presentazione– Il programma del ...

