L’iceberg più grande del mondo si è sciolto

(Di lunedì 19 aprile 2021) Era largo seimila chilometri quadrati e pesava più di un miliardo di tonnellate. Dal 2017 ha percorso miglia di chilometri, partendo dalla calotta polare dell’Antartide (Foto: Torsten Blackwood/Getty Images)Quello che era considerato nell’Oceano Atlantico. Noto con il nome di A68, eraoltre seimila chilometri e pesava quasi un miliardo di tonnellate. Si era staccato dalla calotta polare antartica nel 2017, avanzando velocemente verso le isole britanniche della Georgia Australe e creando il timore che potesse impattare con quei piccoli territori, habitat naturale di diverse specie di pinguini. Tuttavia, le acque calde dell’Atlantico lo hanno lentamente, spezzettandolo in un numero incalcolabile di frammenti. Per la comunità scientifica, il viaggio di A68 è stato un’occasione per studiare, per la prima volta, un fenomeno naturale di ...