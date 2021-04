Le province in Sardegna | evoluzione e confronto con le altre regioni

(Di lunedì 19 aprile 2021) In piena pandemia il Consiglio regionale dellaha aumentato il numero die città metropolitane da cinque a otto, sebbene i cittadini sardi si fossero già espressi a favore di un sistema a quattronel 2012. Nelcon le, tale scelta non sembra giustificabile da fattori come la popolazione residente. La decisione del Consiglio riprende il trend di aumento degli enti intermedi, ossia lee le città metropolitane, che ha caratterizzato la storia italiana, contribuendo ad appesantire il sistema burocratico. L’delleinL’assetto delle amministrazioni locali dellaha conosciuto numerose modifiche nel corso della sua ...

Advertising

EquindiFede : @MastioMaria @bobtrobb @A_NMorelli Già..la nostra povera Sardegna il cui Consiglio Regionale, composto dai vari par… - MarcelloMamins : @szampa56 Veramente le province di Oristano, sud Sardegna e Sassari sono sotto la soglia regionale. Cagliari è legg… - UGLConf : RT @LuigiUlgiati: #Cagliari 14a tappa del tour #UGL verso il 1 maggio???? Numerosi lavoratori e dirigenti sindacali arrivati da tutte le prov… - EliseoFiorin : RT @LuigiUlgiati: Questa mattina a #Cagliari 14a tappa del tour #UGL verso il 1 maggio???? Numerosi lavoratori e dirigenti sindacali arrivati… - LuigiUlgiati : #Cagliari 14a tappa del tour #UGL verso il 1 maggio???? Numerosi lavoratori e dirigenti sindacali arrivati da tutte l… -

Ultime Notizie dalla rete : province Sardegna

... nellemeridionali che hanno ricevuto meno risorse dalla Fondazione nel periodo 2007 - 2020 (Cosenza e Vibo Valentia in Calabria, Barletta - Andria - Trani in Puglia, Sassari in, ......Covid in provincia di Varese Andamento degli ospedalizzati in Lombardia Nuovi casi nelle... 43.063 (1.315) (+13) Piemonte: 334.475 (21.584) (+687) Puglia: 220.815 (50.426) (+584): 51.In piena pandemia il Consiglio regionale della Sardegna ha aumentato il numero di province e città metropolitane da cinque a otto, sebbene i cittadini sardi si fossero già espressi a favore di un sist ...Covid Italia, ecco il bollettino di oggi. Registrati 8.864 nuovi casi su 146.728 tamponi e 316 morti. Emilia-Romagna Oggi in Friuli ...