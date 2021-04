Immortals Fenyx Rising | Ubisoft vuole rendere la sua nuova IP un franchise

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 19 aprile 2021) Stando alle ultime dichiarazioni,vorrebbeun. Vedremo altri titoliin futuro? Andiamo a scoprirlo insieme Se all’inizio, il gioco era previsto fosse uno spin off di Assassin’s Creed Odyssey, nel corso della produzioneha deciso diil titolo unaIP. Non solo, infatti, stando alle ultime dichiarazioni,diventerà un. Il gioco, uscito ad ottobre 2020, coniuga lo stile colorato, dinamico e ipersaturo di Fortnite, con un’ambientazione alla Assassin’s Creed. La compagnia ha già stabilito i piani per il futuro, per questo, sono stati già ...