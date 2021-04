Il testo del Recovery ancora non c’è. Boschi ora dice: “Tempi stretti in Aula? Lo chiede l’Ue”. Meloni: “Il Parlamento avrà ruolo marginale” (Di lunedì 19 aprile 2021) Il Recovery Plan era stato l’argomento principe sul quale Matteo Renzi aveva innescato la crisi e la fine del governo Conte due. E su questo argomento il leader di Italia viva aveva più volte posto l’accento sulla “centralità del Parlamento”. “Dal 22 luglio Iv chiede di dedicare una sessione parlamentare ad hoc per predisporre e discutere i progetti relativi al PNRR: non servono progetti nascosti nei cassetti e tirati fuori all’ultimo minuto. Occorre trasparenza. Questo è il documento più importante della legislatura: è in gioco il futuro dei nostri figli”. Questa era una delle affermazioni fatte sia nell’Aula del Senato, sia in conferenza stampa nello scorso dicembre da Renzi. Ma ora il governo Draghi presenterà al Parlamento il Recovery Plan italiano il 26 e 27 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) IlPlan era stato l’argomento principe sul quale Matteo Renzi aveva innescato la crisi e la fine del governo Conte due. E su questo argomento il leader di Italia viva aveva più volte posto l’accento sulla “centralità del”. “Dal 22 luglio Ivdi dedicare una sessione parlamentare ad hoc per predisporre e discutere i progetti relativi al PNRR: non servono progetti nascosti nei cassetti e tirati fuori all’ultimo minuto. Occorre trasparenza. Questo è il documento più importante della legislatura: è in gioco il futuro dei nostri figli”. Questa era una delle affermazioni fatte sia nell’del Senato, sia in conferenza stampa nello scorsombre da Renzi. Ma ora il governo Draghi presenterà alilPlan italiano il 26 e 27 ...

Advertising

Mov5Stelle : Fare subito il ricorso: i vitalizi li rivogliono tutti, Lega compresa ??Ecco l’intervista realizzata da Il Fatto Q… - ricpuglisi : Qui in 24 tweet vi raccolgo le parti salienti del Sacro Testo di @robersperanza. Dato che -in tempo di pandemia- a… - reportrai3 : A maggio Guerra incontra Zaccardi, capo di gabinetto di Speranza, per parlare di un vero e proprio accordo per rive… - Franciscktrue : RT @fattoquotidiano: Il testo del Recovery ancora non c’è. Boschi ora dice: “Tempi stretti in Aula? Lo chiede l’Ue”. Meloni: “Il Parlamento… - SUPERBLHOOD : RT @bizzlehals: Livello di comprensione del testo: Giuseppe Porro sul fatto Aiello -