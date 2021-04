"Il coprifuoco non ha più senso". Ronzulli e Cav, pressing su Draghi: liberi tutti, per davvero (Di lunedì 19 aprile 2021) Onorevole Licia Ronzulli, secondo lei com' è stata gestita l'emergenza Covid? «Ci sono aspetti della nostra sanità che vanno migliorati, come la medicina territoriale. Di certo però non si può immaginare un ritorno a una centralizzazione stile anni '70, smantellando quanto di buono si è fatto per una sanità più efficiente negli ultimi decenni come, invece, vorrebbe la sinistra».Cosa prevede per i prossimi mesi? «L'estate che arriverà, dopo un anno orribile durante il quale abbiamo però anche capito come si muove il virus, non può essere peggiore dell'anno scorso, è impensabile».Il cambio della guardia a Palazzo Chigi su cosa ha influito? «Si è scelto di operare, finalmente, coniugando le esigenze sanitarie con quelle economiche, per evitare che le conseguenze della pandemia facciano più vittime del Covid stesso».Fra una settimana riapriranno molte attività, anche se ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Onorevole Licia, secondo lei com' è stata gestita l'emergenza Covid? «Ci sono aspetti della nostra sanità che vanno migliorati, come la medicina territoriale. Di certo però non si può immaginare un ritorno a una centralizzazione stile anni '70, smantellando quanto di buono si è fatto per una sanità più efficiente negli ultimi decenni come, invece, vorrebbe la sinistra».Cosa prevede per i prossimi mesi? «L'estate che arriverà, dopo un anno orribile durante il quale abbiamo però anche capito come si muove il virus, non può essere peggiore dell'anno scorso, è impensabile».Il cambio della guardia a Palazzo Chigi su cosa ha influito? «Si è scelto di operare, finalmente, coniugando le esigenze sanitarie con quelle economiche, per evitare che le conseguenze della pandemia facciano più vittime del Covid stesso».Fra una settimana riapriranno molte attività, anche se ...

Advertising

matteograndi : Solo all’aperto. Quindi solo se non piove. Quindi solo se non è freddo. Solo in zona gialla. Con il coprifuoco ch… - FratellidItalia : ? Cosa c’entra il coprifuoco alle 22 con il contrasto al Covid? Il Governo può imporre protocolli per limitare il c… - FrancescoLollo1 : Il #coprifuoco non ha alcuna motivazione sanitaria, è solo uno schiaffo ai cittadini e un modo per calpestare le li… - ilSignorLupo : Fermata durante il coprifuoco, una stagista di Palazzo Chigi usa il buon vecchio 'lei non sa chi sono io!'. Visto l… - gsoricaro : RT @LiciaRonzulli: La politica non può tirarsi indietro. Bene ascoltare gli esperti ma il rischio zero non esiste e con l’apertura dei #ris… -