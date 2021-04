Giro d’Italia 2021, Remco Evenepoel: “Devo lavorare ancora per presentarmi in buona forma al via della Corsa Rosa” (Di lunedì 19 aprile 2021) Remco Evenepoel farà il suo esordio stagionale, tra poche settimane, al Giro d’Italia 2021. Il fuoriclasse belga, che non corre da quando fu vittima di una bruttissima caduta al Giro di Lombardia 2021, ha scelto la Corsa Rosa come gara da cui ripartire. Una decisione che ha lasciato perplesso più di qualche addetto ai lavori, dato che serve una condizione di un certo livello per prendere parte a un grande Giro. Tuttavia, la squadra del giovanissimo fiammingo, la Deceuninck-Quick Step, sembra essere convinta che questo sia il modo migliore per reinserire il suo astro nel plotone. E se il Team Manager del sodalizio in questione, Patrick Lefevere, ha dichiarato che Remco non farà classifica, Fausto ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 aprile 2021)farà il suo esordio stagionale, tra poche settimane, al. Il fuoriclasse belga, che non corre da quando fu vittima di una bruttissima caduta aldi Lombardia, ha scelto lacome gara da cui ripartire. Una decisione che ha lasciato perplesso più di qualche addetto ai lavori, dato che serve una condizione di un certo livello per prendere parte a un grande. Tuttavia, la squadra del giovanissimo fiammingo, la Deceuninck-Quick Step, sembra essere convinta che questo sia il modo migliore per reinserire il suo astro nel plotone. E se il Team Manager del sodalizio in questione, Patrick Lefevere, ha dichiarato chenon farà classifica, Fausto ...

