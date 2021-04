Giornata Mondiale dei Simpson | perché continuare a guardarla nonostante tutto secondo Matt Groening

(Di lunedì 19 aprile 2021) Ogni anno il 19 aprile ladeiricorda a tutti, dopo oltre trent’anni, questa serie non solo esiste e resiste, ma è ancora capace di catalizzare uno zoccolo duro di appassionatinon sia più – a detta di tutti e perfino del suo creatore – quell’incantevole gioiello di satira e comicità surreale degli esordi. La scelta della data delladeinon è casuale: il 19 aprile 1989 è andato in onda negli Stati Uniti il primo episodio della serie animata di. Da allora si sono susseguite 32 stagioni ed altre due sono state appena confermate da Fox, lo scorso marzo, con un doppio rinnovo che consentirà alla saga degli abitanti gialli di Springfield ...

Advertising

chetempochefa : Le foto esclusive di #NovellaBella per la giornata mondiale del bacio con @ninofrassicaoff ?? #CTCF - Corriere : Coinvolge 35 muscoli e riduce lo stress: oggi è la giornata mondiale del bacio - marcodimaio : L’ #11aprile è la Giornata Mondiale del #Parkinson. Investire nella ricerca, migliorare le cure, assistere i pazien… - percy_sp33d : RT @ipocondriae: Su Instagram ogni giorno è la giornata mondiale di qualcosa. - Ffoodinstitute : #FoodforEarth: la maratona digitale globale di 24h sulla #Sostenibilità, con la più grande lezione mondiale sul pot… -

Ultime Notizie dalla rete : Giornata Mondiale

Orizzonte Scuola

Lo afferma Save the Children, l'Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini a rischio e garantire loro un futuro, alla vigilia delladella Terra ...... Direttore Generale di ANBI - In questo quadro, nella mattinata di mercoledì 21 Aprile prossimo,della Creatività e dell'Innovazione, presenteremo, alla platea degli enti ...Borse europee caute con i future di Wall Street in rosso. La campagna vaccinale procede a tentoni in Europa e domani è atteso il parere dell'Ema sul vaccino di Johnson&Johnson. Per Fitch potrebbe vole ...Si stima che 710 milioni di minori vivano nei 45 paesi a più alto rischio di subire l'impatto del cambiamento climatico. Inondazioni, siccità, uragani e altri eventi meteorologici estremi avranno un i ...