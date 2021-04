Ginnastica | Europei 2021 Giorgia Villa | “Tutte le energie su trave e parallele | in gara farò meglio”

Leggi su oasport

(Di lunedì 19 aprile 2021)è scesa in pedana a Basilea (Svizzera) per affrontare la prova podio deglidiartistica. La capitana delle Fate ha potuto testare l’attrezzatura in vista delle qualificazioni in programma mercoledì 21 aprile. La bergamasca salirà esclusivamente suasimmetriche, attrezzi su cui può puntare a conquistare la Finale di Specialità e lottare per le medaglie. La 18enne ha analizzato la sua giornata ai microfoni della Feder: “le miele impiegherò per entrare in finale a. Nontutti e quattro gli attrezzi come Alice, Martina e Vanessa che, invece, tenteranno anche di agguantare ...