Draghi contro la Superlega | Preserviamo i campionati

Advertising

NicolaPorro : ?? Virologi e giornalisti contro le #riaperture, l’assurdo rinvio a giudizio di #Salvini, l’immane spreco dei… - Adnkronos : #Galli contro il premier sulle #riaperture: 'Dato il messaggio 'liberi tutti'. - fanpage : 'Sulla pandemia #Covid “Draghi non ne ha azzeccata una” - IlFattoNisseno : Calcio, Draghi ‘contro’ la Superlega: “Preservare competizioni nazionali” - melo_1970 : RT @erretti42: Quindi indagare anche Draghi. O ke scelte le ha fatte Speranza contro la linea del Governo? Pagliaccio -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi contro

Dal calcio alla politica. Sulla novità Superlega è intervenuto anche Mario. " Il governo segue con attenzione il dibattito intorno al progetto della Superlega calcio e sostiene con determinazione le posizioni delle autorità calcistiche italiane ed europee per ...... il presidente francese Emmanuel Macron, il premier Marioe i vertici dell'Ue. Johnson il ... Un Paese nel quale a insorgereil timore di una svolta dello sport più amato verso il modello ...Le dichiarazioni del presidente del Consiglio italiano, Mario Draghi, a riguardo della nascita della SuperLega europea ...32 Anche il Premier Mario Draghi ha espresso la sua posizione e quindi quella del governo italiano in merito al progetto Superlega, che sta vedendo in prima linea Inter, Milan e Juventus insieme ad al ...