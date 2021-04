Domenica In | commozione in diretta per Sabrina Ferilli

81_solly : @maria_bil8 @Pilloz30 @OnceUponATeddy @MayAmidala Buona domenica ragazze!! Dopo la furibonda litigata, avremo l'enn… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica commozione

E' stato un duro colpo. Mara Venier non è riuscita a reggere ladurante i primi minuti dell'ultima puntata di 'In' , quando ha ricordato Carmela , la 'gobbista' dello storico programma domenicale di Rai1. La donna è morta per il Covid a soli 50 ...A 'In', Franco dei Ricchi e Poveri si è commosso parlando con Mara Venier , che ha voluto personalmente ringraziare. 'Devo ringraziarti per essere sempre presente nello spettacolo - dice Franco ...Sabrina Ferilli è stata ospite della fantastica Mara Venier a Domenica In. L’attrice si è messa a nudo, e ha ripercorso la sua ...Miryea Stabile è una delle naufraghe a L'isola dei famosi, dove fin dalla prima puntata non ha mai avuto paura di mostrarsi senza trucco.