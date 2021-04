Do Not Split: Pechino ha alzato il suo profilo (Di lunedì 19 aprile 2021) Anders Hammer si è trasferito a Hong Kong nel 2019 per catturare una battaglia tra Davide e Golia davanti alla telecamera, filmando i manifestanti pro-democrazia nella città che affrontano gli autocrati a Pechino. Cosa ha vinto Do Not Split? Poco più di un anno dopo è diventato un involontario protagonista di quella lotta, quando il suo documentario a basso budget Do Not Split ha vinto una nomination all’Oscar. La rabbia delle autorità cinesi Le autorità cinesi, apparentemente infuriate o preoccupate per la piattaforma che la serata costellata di star potrebbe dare al film, e dai commenti a lungo cancellati dalla candidata al miglior regista Chloé Zhao, secondo quanto riferito, hanno detto ai media locali di non trasmettere la cerimonia in diretta e minimizzare tutta la copertura. dei premi. Do Not ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 19 aprile 2021) Anders Hammer si è trasferito a Hong Kong nel 2019 per catturare una battaglia tra Davide e Golia davanti alla telecamera, filmando i manifestanti pro-democrazia nella città che affrontano gli autocrati a. Cosa ha vinto Do Not? Poco più di un anno dopo è diventato un involontario protagonista di quella lotta, quando il suo documentario a basso budget Do Notha vinto una nomination all’Oscar. La rabbia delle autorità cinesi Le autorità cinesi, apparentemente infuriate o preoccupate per la piattaforma che la serata costellata di star potrebbe dare al film, e dai commenti a lungo cancellati dalla candidata al miglior regista Chloé Zhao, secondo quanto riferito, hanno detto ai media locali di non trasmettere la cerimonia in diretta e minimizzare tutta la copertura. dei premi. Do Not ...

