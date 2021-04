Covid | 127 nuovi contagi a Bergamo | 1 040 in Lombardia

(Di lunedì 19 aprile 2021) Sono 8.864 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute, nella giornata di domenica erano stati 12.694. Sale il numero delle vittime perin Italia: 316 nella giornata di lunedì 19 aprile contro i 251 di domenica 18 aprile. Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-14) e nei reparti (-93). A fronte di 18.754 tamponi effettuati, sono 1.040 ipositivi (5,5%). I guariti/dimessi sono 7.850. I dati di oggi: – i tamponi effettuati: 18.754 (di cui 15.056 molecolari e 3.698 antigenici) totale complessivo: 8.975.848 – icasi positivi: 1.040 (di cui 56 ‘debolmente positivi’) – i guariti/dimessi totale complessivo: 690.708 (+7.850), di cui 4.269 dimessi e 686.439 guariti – in terapia intensiva: 708 (-14) – i ricoverati non in terapia intensiva: ...

Negli ultimi dodici mesi, inoltre, "si è ridotto di quasi un milione il numero degli occupati e sono molto forti i divari tra settori nel recupero dei livelli di input di lavoro pre -", segnala ...Al "San Donato" di Arezzo ci sonopazienti (1 in più del giorno precedente) e di questi 108 si trovano nei repartie 19 in "Terapia Intensiva" (dove ci sono 23 posti letto). Al "...Sono invece 4.127 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare ... Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti COVID oggi sono complessivamente 1.850 (49 in più ...MILANO - Pochi tamponi ma il tasso di positività torna a salire, al 5,5%. Continua la discesa dei ricoveri in Lombardia: più di 100 in tutto i letti che si sono liberati nelle ultime 24 ore, di cui 14 ...