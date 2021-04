Cosmi non ci sta: “Calcio venduto al miglior offerente” (Di lunedì 19 aprile 2021) Anche Cosmi fa sentire la sua voce sulla vicenda Superlega: “Le emozioni del Calcio non sono dei mercanti” Continuano ad arrivare reazioni alla nascita della Superlega. Si iscrive, con un post durissimo su Instagram, al coro dei ‘no’ anche Serse Cosmi, tecnico del Crotone. Uomo da sempre libero nell’esprimere il proprio pensiero, l’allenatore ha utilizzato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 19 aprile 2021) Anchefa sentire la sua voce sulla vicenda Superlega: “Le emozioni delnon sono dei mercanti” Continuano ad arrivare reazioni alla nascita della Superlega. Si iscrive, con un post durissimo su Instagram, al coro dei ‘no’ anche Serse, tecnico del Crotone. Uomo da sempre libero nell’esprimere il proprio pensiero, l’allenatore ha utilizzato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

MatteoPlateroti : RT @serieAnews_com: #Cosmi contro la #Superlega: 'Le emozioni del calcio appartengono al popolo, non ai mercanti' - serieAnews_com : #Cosmi contro la #Superlega: 'Le emozioni del calcio appartengono al popolo, non ai mercanti' - sportface2016 : Serse #Cosmi sulla #Superlega: 'Emozioni del popolo, non dei mercanti: dategli il daspo' - LecceCalcio : Cosmi: “Le emozioni del calcio appartengono al popolo, non ai mercanti!” - - Dulafive : @andrealoca77 Per me bastava uno che sapesse il mestiere, non dico Serse Cosmi ma uno che almeno il Benevento lo sappia battere. -