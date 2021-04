Ceferin contro Agnelli: “mai vista una persona così falsa, è un bugiardo” (Di lunedì 19 aprile 2021) E’ una situazione sempre più delicata dopo la nascita della nuova Superlega, sono arrivate pesantissime dichiarazioni di Ceferin contro il presidente della Juventus Andrea Agnelli. L’introduzione della competizione porterà ai club più importanti un vantaggio dal punto di vista economico, la Uefa ha intenzione di iniziare una battaglia e minaccia di sanzionare i club. Il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin è stato durissimo. “Non posso sottolineare di più che la Uefa e il mondo del calcio sono unite contro questa proposta orribile che è stata portata avanti da pochi club europei che seguono soltanto l’avidità. Il calcio e i governi sono uniti. Siamo tutti uniti contro questo progetto senza senso”. Juve, Milan e Inter in Superlega: Atalanta, Verona e Cagliari ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 19 aprile 2021) E’ una situazione sempre più delicata dopo la nascita della nuova Superlega, sono arrivate pesantissime dichiarazioni diil presidente della Juventus Andrea. L’introduzione della competizione porterà ai club più importanti un vantaggio dal punto dieconomico, la Uefa ha intenzione di iniziare una battaglia e minaccia di sanzionare i club. Il presidente della Uefa, Aleksanderè stato durissimo. “Non posso sottolineare di più che la Uefa e il mondo del calcio sono unitequesta proposta orribile che è stata portata avanti da pochi club europei che seguono soltanto l’avidità. Il calcio e i governi sono uniti. Siamo tutti unitiquesto progetto senza senso”. Juve, Milan e Inter in Superlega: Atalanta, Verona e Cagliari ...

