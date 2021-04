Brescia | sorpresi a pranzo con gli uccellini protetti in padella Violazioni anti-Covid a raffica

(Di lunedì 19 aprile 2021): ce n’è per tutti i gusti. Assembramenti, feste illegali, aperitivi al bar, picnic con brace e funzionari a tavola con uccelli. Nel Bosco della Maddalena a Casamicciola, sull’isola d’Ischia i carabinieri hanno sorpreso dodici persone. Insieme ai figli minori, pranzavano all’aria aperta in un’area pubblica attrezzata. Era stato anche allestito un barbecue dove cuocevano grosse fette di carne. Tutti gli adulti sono stati multati per violazione della normativa. I militari hanno verificato che in pochi indossavano la mascherina., a tavola con uccelliFa scalpore poi un altro caso accaduto nella sede della Comunità montana di Valle Trompia a Gardone Val Trompia, in provincia di. Lì 23/24 tra ...

È accaduto lo scorso 16 aprile a Gardone, in Valtrompia, provincia di, dove 24 dipendenti ... dipendenti pubblicicon le mani nel piatto dalle forze dell'ordine mentre si apprestano a ...Ma proprio dai dati relativi alla lotta allo spaccio emerge un aspetto molto preoccupante: è più che raddoppiato il numero di coloro che sono staticon stupefacenti in quantità ritenuta per ...In una stagione che assume sempre di più i connotati del vorrei ma non posso, la Germani Brescia viene condannata da un inizio gara da brividi e cede il passo al Banco di Sardegna Sassari (82-94).L’assetto scelto da Pochesci (3-3-1-3) non porta i risultati sperati e dopo due poker consecutivi i biancorossi incassano un ko pesante ...