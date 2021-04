Brescia, sanzionati funzionari e dirigenti della Comunità Montana di Gardone Val Trompia: pranzo in 23 a base di animali protetti (Di lunedì 19 aprile 2021) Doppia sanzione per un gruppo di commensali riunitisi nella sede della Comunità Montana di Gardone Val Trompia, in provincia di Brescia: gli avventori sono stati sorpresi in venti a tavola, con portate a base di cacciagione proibita. Secondo quanto riportato dal sito Bresciaoggi, venerdì i carabinieri della forestale si sono presentati davanti alla porta dell’ente probabilmente su segnalazione di alcuni vicini, insospettiti dal continuo via vai. All’interno della struttura hanno infatti trovato 23 persone, tra cui funzionari e dirigenti della Comunità, pronte a mangiare lo spiedino Bresciano, un piatto a base di carne ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 aprile 2021) Doppia sanzione per un gruppo di commensali riunitisi nella sedediVal, in provincia di: gli avventori sono stati sorpresi in venti a tavola, con portate adi cacciagione proibita. Secondo quanto riportato dal sitooggi, venerdì i carabinieriforestale si sono presentati davanti alla porta dell’ente probabilmente su segnalazione di alcuni vicini, insospettiti dal continuo via vai. All’internostruttura hanno infatti trovato 23 persone, tra cui, pronte a mangiare lo spiedinono, un piatto adi carne ...

