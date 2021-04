Boschi: "Sanità al centro di un Recovery in discontinuità rispetto a quello del governo Conte" (Di lunedì 19 aprile 2021) L'incontro il presidente del Consiglio Mario Draghi è stato "positivo. Abbiamo parlato del 'Piano nazionale di rilancio e resilienza', sottolineando anche l'importanza del cambio di passo avvenuto sui vaccini. E al centro del Recovery abbiamo chiesto che ci sia la Sanità: per noi resta la priorità assoluta", dice Maria Elena Boschi, capogruppo alla Camera di Italia viva che con la delegazione Iv ha preso parte a palazzo Chigi all'incontro con Draghi e il ministro dell'Economia, Daniele Franco. "Sulla governance, ha detto il presidente Draghi, presenteranno un testo in Parlamento più avanti", aggiunge Boschi. "Per ora c'è solo quello che ha detto il ministro Franco in audizione e poi anche oggi il presidente Draghi ci ha confermato che a breve presenterà una proposta puntuale sulla ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 19 aprile 2021) L'incontro il presidente del Consiglio Mario Draghi è stato "positivo. Abbiamo parlato del 'Piano nazionale di rilancio e resilienza', sottolineando anche l'importanza del cambio di passo avvenuto sui vaccini. E aldelabbiamo chiesto che ci sia la: per noi resta la priorità assoluta", dice Maria Elena, capogruppo alla Camera di Italia viva che con la delegazione Iv ha preso parte a palazzo Chigi all'incontro con Draghi e il ministro dell'Economia, Daniele Franco. "Sulla governance, ha detto il presidente Draghi, presenteranno un testo in Parlamento più avanti", aggiunge. "Per ora c'è soloche ha detto il ministro Franco in audizione e poi anche oggi il presidente Draghi ci ha confermato che a breve presenterà una proposta puntuale sulla ...

