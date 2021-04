Beppe Grillo e le accuse di stupro al figlio: “Non è uno stupratore, arrestate me” (Di lunedì 19 aprile 2021) Si va verso il rinvio a giudizio: il processo per il figlio di Beppe Grillo e per gli altri tre giovani genovesi indagati per violenza sessuale di gruppo. I magistrati scrivono: “Costretta ad avere rapporti sessuali in camera da letto e nel box del bagno”, “afferrata per la testa e costretta bere mezza bottiglia di vodka” e “costretta ad avere rapporti di gruppo” dai quattro giovani della Genova bene che hanno “approfittato delle sue condizioni di inferiorità psicologica e fisica” di quel momento. Eccolo, nero su bianco, l’atto di accusa della Procura a carico dei quattro, tra cui Ciro Grillo, il figlio ventenne del garante del M5S Beppe Grillo. La vittima è una giovane studentessa italo-svedese S.J di appena 19 anni che avrebbe subito, nella notte ... Leggi su ck12 (Di lunedì 19 aprile 2021) Si va verso il rinvio a giudizio: il processo per ildie per gli altri tre giovani genovesi indagati per violenza sessuale di gruppo. I magistrati scrivono: “Costretta ad avere rapporti sessuali in camera da letto e nel box del bagno”, “afferrata per la testa e costretta bere mezza bottiglia di vodka” e “costretta ad avere rapporti di gruppo” dai quattro giovani della Genova bene che hanno “approfittato delle sue condizioni di inferiorità psicologica e fisica” di quel momento. Eccolo, nero su bianco, l’atto di accusa della Procura a carico dei quattro, tra cui Ciro, ilventenne del garante del M5S. La vittima è una giovane studentessa italo-svedese S.J di appena 19 anni che avrebbe subito, nella notte ...

