Attacco hacker al memoriale online della Resistenza. L'Anpi: "I partigiani fanno ancora paura al fascismo di oggi"

Il memoriale virtuale della Resistenza italiana, lanciato dall'Anpi, è stato mandato in tilt da un attacco hacker nel giorno del suo debutto sul web. A comunicarlo, nella giornata di ieri, è stata l'associazione. I tecnici si sono messi subito al lavoro per risolvere il problema e questa mattina il memoriale è tornato online sul sito noipartigiani.it. L'attacco informatico è avvenuto nel momento in cui il progetto veniva presentato durante la trasmissione di Rai3 Che tempo che fa, condotta da Fabio Fazio. Il coordinatore del progetto Gad Lerner ha spiegato su Twitter che la polizia postale ha riferito che l'intrusione "è stata organizzata accuratamente con impiego di risorse economiche significative".

