Amici 20, Arisa svela un retroscena su Rosa e Deddy: ecco cosa accadeva nella scuola (Di lunedì 19 aprile 2021) Che Rosa Di Grazia avesse un caratterino niente male l’avevamo capito anche durante Amici 20. Nel corso dell’ospitata di Arisa a Verissimo con Silvia Toffanin, la professoressa di canto ha svelato un retroscena con protagonista Deddy. Amici 20, Arisa svela un retroscena su Rosa e Deddy Rosa è gelosissima di Deddy all’interno di Amici. Lo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 19 aprile 2021) CheDi Grazia avesse un caratterino niente male l’avevamo capito anche durante20. Nel corso dell’ospitata dia Verissimo con Silvia Toffanin, la professoressa di canto hato uncon protagonista20,unsuè gelosissima diall’interno di. Lo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

blogtivvu : Amici 20, Arisa svela un retroscena su Rosa e Deddy: ecco cosa accadeva nella scuola - cateee___ : da oggi inizia amici di raffaele e arisa...#Amici20 - SaraCas50811749 : RT @art_it1: Tu e la tua best la prima sera in disco dopo questa pandemia come Lorella Cuccarini e Arisa #Amici20 #amici #amici2021 https:/… - infoitcultura : Amici 20 | Rudy spiega il ttt, Arisa ribatte con l’rc. Maria ride: “Ho capito!” - infoitcultura : Amici, Zerbi e Arisa bisticciano ancora: “Sei un RC!”, Maria non resiste -