Tutto pronto per Catanzaro Catania (Di domenica 18 aprile 2021) L’allenatore del Catania Francesco Baldini – come da comunicato stampa del Calco Catania – ha convocato 24 giocatori per la sfida al Catanzaro, in programma domenica 18 aprile alle ore 12.30 allo stadio “Nicola Ceravolo” e valevole per la trentaseiesima giornata del girone C del campionato Serie C 2020/21. Martedì, alle 15.00, primo allenamento in vista di Catania-Casertana, in calendario domenica 25 aprile alle 17.30. Questi gli atleti convocati: PORTIERI 22 Miguel Ángel Martínez – 1 Antonio Santurro DIFENSORI 16 Alessandro Albertini – 26 Luca Calapai – 3 Claiton Dos Santos Machado – 4 Antonio Giosa – 20 Giovanni Pinto – 17 Simone Sales – 5 Tommaso Silvestri – 18 Denis Tonucci – 29 Andrea Zanchi CENTROCAMPISTI 23 Jacopo Dall’Oglio – 13 Mariano Julio Izco – 15 Luis Alberto Maldonado Morocho – 8 ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 18 aprile 2021) L’allenatore delFrancesco Baldini – come da comunicato stampa del Calco– ha convocato 24 giocatori per la sfida al, in programma domenica 18 aprile alle ore 12.30 allo stadio “Nicola Ceravolo” e valevole per la trentaseiesima giornata del girone C del campionato Serie C 2020/21. Martedì, alle 15.00, primo allenamento in vista di-Casertana, in calendario domenica 25 aprile alle 17.30. Questi gli atleti convocati: PORTIERI 22 Miguel Ángel Martínez – 1 Antonio Santurro DIFENSORI 16 Alessandro Albertini – 26 Luca Calapai – 3 Claiton Dos Santos Machado – 4 Antonio Giosa – 20 Giovanni Pinto – 17 Simone Sales – 5 Tommaso Silvestri – 18 Denis Tonucci – 29 Andrea Zanchi CENTROCAMPISTI 23 Jacopo Dall’Oglio – 13 Mariano Julio Izco – 15 Luis Alberto Maldonado Morocho – 8 ...

