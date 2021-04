Superlega Europea LIVE: atteso l’annuncio ufficiale. Gli aggiornamenti (Di domenica 18 aprile 2021) Superlega Europea LIVE: gli aggiornamenti in diretta sulla creazione della nuova competizione internazionale d’elite Dodici squadre hanno aderito al progetto della nuova Superlega Europea. Nello specifico, le società in questione sono Manchester United, LIVErpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid, Inter, Milan e Juventus. Florentino Perez (Real Madrid) e John Henry (LIVErpool) saranno i presidenti. Joel Glazer (Manchester United) e Stan Kroenke (Arsenal) saranno i vicepresidenti. È atteso per questa sera, ore 22.30 italiane, l’annuncio ufficiale. La UEFA condanna la creazione della Superlega: il comunicato ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 18 aprile 2021): gliin diretta sulla creazione della nuova competizione internazionale d’elite Dodici squadre hanno aderito al progetto della nuova. Nello specifico, le società in questione sono Manchester United,rpool, Manchester City, Arsenal, Chelsea, Tottenham, Barcellona, Real Madrid, Atletico Madrid, Inter, Milan e Juventus. Florentino Perez (Real Madrid) e John Henry (rpool) saranno i presidenti. Joel Glazer (Manchester United) e Stan Kroenke (Arsenal) saranno i vicepresidenti. Èper questa sera, ore 22.30 italiane,. La UEFA condanna la creazione della: il comunicato ...

RealPiccinini : Come al solito vi aspetto al Club, subito dopo #NapoliInter. Mucchio selvaggio in zona Champions e grande bufera pe… - antonio_race : La superlega europea permetterebbe a chi non partecipa di vincere lo scudetto senza le big presenti.... Ahimè ho il… - Gabr_yss : Mentalità pazzesca di Agnelli che sta creando una nuova competizione europea per andare a perdere la finale anche là ? #SuperLega #UEFA - Caraffa19 : RT @robypava: Non so quanti tifosi della Juve siano disposti a dire addio alla Serie A per aderire a una Superlega europea in stile NBA. Io… - ninja2475 : RT @ColpogobboYtube: La Superlega è affascinante.. UN calcio modalità europea ci vuole. Non è più una battaglia tra format, va oltre. Qua è… -