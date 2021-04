Sindaco, medico e padre di una bimba malata. "Il dolore condiviso? Questione di sincerità" (Di domenica 18 aprile 2021) Poggio a Caiano (Prato), 18 aprile 2021 - Il punto non è la malattia di Sara, dice Francesco Puggelli per spiegare cosa c'è dietro la decisione di raccontare pubblicamente il dolore più intimo, quello ... Leggi su lanazione (Di domenica 18 aprile 2021) Poggio a Caiano (Prato), 18 aprile 2021 - Il punto non è la malattia di Sara, dice Francesco Puggelli per spiegare cosa c'è dietro la decisione di raccontare pubblicamente ilpiù intimo, quello ...

Advertising

qn_lanazione : Sindaco, medico e padre di una bimba malata. 'Il dolore condiviso? Questione di sincerità' #Prato - Meira85253235 : ?????? Questo medico e sindaco ha tutta la mia stima, per sempre. - Meira85253235 : Gli operatori delle RSA trasformati in infermieri, gli infermieri in medici e Burioni prenderà il nobel...Rendere… - zephira_137 : RT @Luciano39420470: 7 Aprile1858 Apparizione. E' presente il Medico, Bernadette accende il grande cero offerto dal Sindaco per la sua gu… - MagaMagaoz : RT @Luciano39420470: 7 Aprile1858 Apparizione. E' presente il Medico, Bernadette accende il grande cero offerto dal Sindaco per la sua gu… -