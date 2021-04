Scuola | nelle ultime 2 settimane le fasce di età con le percentuali di crescita più alte di casi sono quelle degli studenti in classe dal 7 4

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 18 aprile 2021) Tra il 31 marzo e il 14 aprile ledidei contagiaumentate soprattuttopiù giovani della popolazione,che dal 7 aprilerientrate in aula per le lezioni in presenza. Conanche doppie e triple rispetto agli over 80 e over 90, quella che ha ricevuto più vaccini in assoluto. La statistica, riportata da Il Tempo, fotografa la situazione a poco più di una settimana dal rientro in aula, con ogni probabilità definitivo, di quasi la totalità della popolazione scolastica (solo le superiori resteranno al 50%, a prescindere dal colore della Regione).prime duedi aprile, stando ai dati del bollettino epidemiologico dell’Istituto Superiore di Sanità, i ...