Salvini si auto - assolve dopo il rinvio a giudizio su Open Arms | ' Non c' è reato'

(Di domenica 18 aprile 2021) In attesa del processo si è- assolto: "Il, detto che non mi toglie il sonno, è frustrante e molto pericoloso perché crea un precedente. Si usa il tribunale per fare politica": ...

Advertising

CaressaGiovanni : Salvni si auto-assolve dopo il rinvio a giudizio su #OpenArms: 'Non c'è reato' - missypippi : RT @LaVeritaWeb: Le riaperture gettano nel caos i fan delle serrate. Antonio Decaro chiede perdono ai baresi: «Abbiamo sbagliato» ma poi si… - Bobbio65M : RT @LaVeritaWeb: Le riaperture gettano nel caos i fan delle serrate. Antonio Decaro chiede perdono ai baresi: «Abbiamo sbagliato» ma poi si… - Ernesto29296958 : RT @LaVeritaWeb: Le riaperture gettano nel caos i fan delle serrate. Antonio Decaro chiede perdono ai baresi: «Abbiamo sbagliato» ma poi si… - komba_vany : RT @LaVeritaWeb: Le riaperture gettano nel caos i fan delle serrate. Antonio Decaro chiede perdono ai baresi: «Abbiamo sbagliato» ma poi si… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini auto

In attesa del processo si è- assolto: "Il rinvio a giudizio, detto che non mi toglie il sonno, è frustrante e molto ... è quanto ha detto il leader della Lega, Matteo, nell'intervista ...Nessuna dichiarazioni di Matteoall'uscita dall'aula bunker del carcere di Palermo dell'Ucciardone. L'ex ministro dell'Interno e leader della Lega è andato via inaccompagnato dall'avvocato Giulia Bongiorno. Il legale ...Open Arms, riviato a giudizio Matteo Salvini. Il gup di Palermo Lorenzo Jannelli ha rinviato a giudizio il leader della Lega. Il senatore del Carroccio risponde di sequestro di persona e rifiuto di at ...PALERMO - Il leader della Lega, Matteo Salvini, è stato rinviato a giudizio dal giudice per le udienze preliminari di Palermo, Lorenzo Jannelli. Sull'ex ...