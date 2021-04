Returnal e i mostruosi alieni di Atropos al centro di un nuovo imperdibile video

Leggi su eurogamer

(Di domenica 18 aprile 2021) L'uscita di, in esclusiva su PlayStation 5, è ormai imminente. Per ingannare l'attesa, gli sviluppatori di Housemarque hanno pubblicato una serie di diari di sviluppo, incentrati sulla presentazione di diversi elementi e feature caratteristiche della loro creatura. L'ultimodella serie Housecast è stato pubblicato poco fa e ci parla dei nemici del gioco, idel pianeta Atropo. Gli sviluppatori di Housemarque hanno mostrato in azione alcune delle creature che la protagonista Selene dovrà affrontare all'interno del gioco e sono, a tutti gli effetti, parecchio terrificanti. Leggi altro...