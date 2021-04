Protesta ristoratori Umbria, Vissani: "Cucinerò per Draghi" (Di domenica 18 aprile 2021) (Adnkronos) - "Certo che andrò, lo avevo detto. Cucineremo lì per lui, andiamo e vediamo che succede. Io mi sono portato qualche cosa, potrei fare lo qualcosina con lo zafferano, visto che Città della Pieve è famosa anche per questo. Forse una zuppa di lenticchie. Alle 11.30 saremo lì". Così all'Adnkronos lo chef Gianfranco Vissani, che sarà presente oggi al sit-in di Protesta di alcuni imprenditori del settore enogastronomico dell'Umbria fuori la villa di Mario Draghi, a Città della Pieve, in Umbria. "Se penso che riusciremo a farci ricevere dal Premier? Non lo so - dice - ma la questura ha dato l'ok. Io vado...". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 aprile 2021) (Adnkronos) - "Certo che andrò, lo avevo detto. Cucineremo lì per lui, andiamo e vediamo che succede. Io mi sono portato qualche cosa, potrei fare lo qualcosina con lo zafferano, visto che Città della Pieve è famosa anche per questo. Forse una zuppa di lenticchie. Alle 11.30 saremo lì". Così all'Adnkronos lo chef Gianfranco, che sarà presente oggi al sit-in didi alcuni imprenditori del settore enogastronomico dell'fuori la villa di Mario, a Città della Pieve, in. "Se penso che riusciremo a farci ricevere dal Premier? Non lo so - dice - ma la questura ha dato l'ok. Io vado...".

Ultime Notizie dalla rete : Protesta ristoratori COVID, VERSO LE RIAPERTURE; POLEMICHE DA RISTORATORI, A ROMA IN PIAZZA LAVORATORI SPETTACOLO ...il nodo dei trasporti e dei tamponi veloci e non si arrestano intanto le polemiche dei ristoratori, ... Ma c'è già chi protesta, anche nella stessa maggioranza. Il pass - è l'indicazione di Palazzo Chigi ...

"Noi, ristoratori senza i dehors: saremo discriminati" I diretti interessati, ristoratori e baristi, non si discostano molto da queste considerazioni. Ad ... "PRONTI ALLA PROTESTA" "Pensate ai tanti bar dei vicoli dei centri storici che hanno di fronte solo ...

Protesta ristoratori: chi torna a casa deluso, chi blocca l’autostrada e chi rimane a presidiare IVG.it "All’aperto ora fa freddo" I ristoratori: troppo poco Si riparte ma i ristoratori non fanno certo salti di gioia ... al volo e anche all’aperto va bene ma chi vuol cenare deve stare in un certo comfort. Le proteste hanno ottenuto un piccolo contentino, ...

COVID, VERSO LE RIAPERTURE; POLEMICHE DA RISTORATORI, L’AQUILA – L’Italia corre verso le prime riaperture del 26 aprile, annunciate da Draghi. Arriverà il ‘pass’ per gli spostamenti, le cui caratteristiche si andranno meglio delineando nelle prossime ore ...

