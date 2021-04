Pirlo ne perde un altro: fuori per Atalanta-Juventus (Di domenica 18 aprile 2021) La Juventus deve fare i conti con un altro infortunio dopo quello di Ronaldo: forfait in arrivo contro l’Atalanta per il difensore Non solo Ronaldo: la Juventus perde un altro titolare in vista della gara di questo pomeriggio con l’Atalanta. L’assenza del portoghese è stata ufficializzata ieri da Andrea Pirlo in conferenza stampa, dell’ultim’ora invece Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 18 aprile 2021) Ladeve fare i conti con uninfortunio dopo quello di Ronaldo: forfait in arrivo contro l’per il difensore Non solo Ronaldo: launtitolare in vista della gara di questo pomeriggio con l’. L’assenza del portoghese è stata ufficializzata ieri da Andreain conferenza stampa, dell’ultim’ora invece Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

calciotoday_it : ?? Allarme #Juventus, #Pirlo perde anche #Danilo ??Le condizioni del difensore #18aprile #JuveAtalanta #SerieA - JManiaSite : Dopo #Bernardeschi e #Ronaldo, Pirlo perde anche #Danilo: tutto su #AtalantaJuve - junews24com : Ultimissime Juve: Pirlo perde CR7 per l’Atalanta, le parole del tecnico alla vigilia - M_Palmi98 : RT @BandieraInter: ?La #Juventus perde CR7 per la sfida con l'#Atalanta. #AtalantaJuve #Ronaldo - BandieraInter : ?La #Juventus perde CR7 per la sfida con l'#Atalanta. #AtalantaJuve #Ronaldo -