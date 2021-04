Pass tra regioni per spostamenti, cos'è e come funziona (Di domenica 18 aprile 2021) Un Pass per muoversi tra regioni anche di colore diverso. Lo ha annunciato il premier Mario Draghi durante la conferenza stampa da Palazzo Chigi, in cui oltre ad annunciare la road map delle prime graduali riaperture, ha parlato per la prima volta dello spostamento tra regioni. Che avverrà, a partire dal prossimo 26 aprile, tramite un documento, al momento cartaceo, che dovrà attestare la vaccinazione, o l'esecuzione di un tampone negativo (nell'arco temporale delle ultime 24/48 ore) o l'avvenuta guarigione dal Covid da meno di 6 mesi (con un certificato medico). Chi avrà il Pass potrà anche accedere a «determinati eventi - culturali e sportivi - riservati ai soggetti che ne sono muniti». L'attestazione varrà per gli italiani e per chi arriva dall'estero. L'obiettivo è quella di digitalizzare il Pass ... Leggi su gqitalia (Di domenica 18 aprile 2021) Unper muoversi traanche di colore diverso. Lo ha annunciato il premier Mario Draghi durante la conferenza stampa da Palazzo Chigi, in cui oltre ad annunciare la road map delle prime graduali riaperture, ha parlato per la prima volta dello spostamento tra. Che avverrà, a partire dal prossimo 26 aprile, tramite un documento, al momento cartaceo, che dovrà attestare la vaccinazione, o l'esecuzione di un tampone negativo (nell'arco temporale delle ultime 24/48 ore) o l'avvenuta guarigione dal Covid da meno di 6 mesi (con un certificato medico). Chi avrà ilpotrà anche accedere a «determinati eventi - culturali e sportivi - riservati ai soggetti che ne sono muniti». L'attestazione varrà per gli italiani e per chi arriva dall'estero. L'obiettivo è quella di digitalizzare il...

Advertising

VittorioSgarbi : Cosa penso del 'Pass' per spostarsi tra le regioni? - repubblica : Covid, ci si sposterà col certificato: il pass arriverà tra più di un mese - borghi_claudio : @cris_cersei @Luca_Mussati Motivo per cui stiamo parlando del nulla. Al di la di qualcuno che fa condivisibili disc… - AlessandraPodd3 : A breve per muoverci tra regioni( e in Europa)dovremo avere un Pass che dimostri avvenuta vaccinazione,esecuzione d… - Luca_Zunino : Spostamenti tra regioni con il pass, ristoranti e palestre aperti: come funzioneranno le riaperture. #COVID19… -