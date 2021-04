Open Arms: Aimi (Fi), ‘persecuzione giudiziaria da Togliatti in poi per chi è contro sinistra’ (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – ‘Salvini rinviato a giudizio? E dov’è la notizia. Non appartengo al coro ipocrita delle vergini stupefatte. Faccio l’avvocato penalista da oltre trent’anni in terre tradizionalmente a vocazione gramsciana. La persecuzione giudiziaria in Italia contro chi si oppone alle sinistre, e alle loro idee, è in atto da quando Togliatti ha occupato il ministero di Grazia e Giustizia. Nulla di nuovo sotto il sole. Silvio Berlusconi è stato la vittima sacrificale più eccellente dal dopoguerra ad oggi. C’è solo una riforma da cantierare subito: se fai politica, sia essa ideale, culturale, filosofica o militante, ti togli la toga e ti presenti alle elezioni”. Lo afferma Enrico Aimi, coordinatore di Forza Italia in Emilia Romagna. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di domenica 18 aprile 2021) Roma, 18 apr. (Adnkronos) – ‘Salvini rinviato a giudizio? E dov’è la notizia. Non appartengo al coro ipocrita delle vergini stupefatte. Faccio l’avvocato penalista da oltre trent’anni in terre tradizionalmente a vocazione gramsciana. La persecuzionein Italiachi si oppone alle sinistre, e alle loro idee, è in atto da quandoha occupato il ministero di Grazia e Giustizia. Nulla di nuovo sotto il sole. Silvio Berlusconi è stato la vittima sacrificale più eccellente dal dopoguerra ad oggi. C’è solo una riforma da cantierare subito: se fai politica, sia essa ideale, culturale, filosofica o militante, ti togli la toga e ti presenti alle elezioni”. Lo afferma Enrico, coordinatore di Forza Italia in Emilia Romagna. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

borghi_claudio : La VERGOGNA della giornata è il rinvio a giudizio di Salvini per l'infame storia della Open Arms. Processato per a… - borghi_claudio : Intanto in aula a Palermo Giulia Buongiorno sta distruggendo tutta la ricostruzione fatta dai PM sulla vicenda Open… - repubblica : ?? Open Arms, Salvini sara' processato per il sequestro di 147 migranti - farci_diego : RT @borghi_claudio: Intanto in aula a Palermo Giulia Buongiorno sta distruggendo tutta la ricostruzione fatta dai PM sulla vicenda Open Arm… - LBasemi : RT @POPOLOdiTWlTTER: Lo schifo di Enrico Letta: preferisce incontrare i trafficanti di Open Arms, non gli imprenditori disperati per la cri… -