Napoli-Inter, Barella: “Punto utile per la nostra cavalcata. LuLa e Sanchez? Possono risolverci la partita davanti” (Di domenica 18 aprile 2021) "Non è un segreto che il nostro obiettivo sia lo scudetto, oggi ci teniamo stretto questo Punto e vedremo se sarà servito per raggiungerlo".Così il centrocampista nerazzurro Nicolò Barella, al triplice fischio del big match del "Maradona". Il giocatore, Intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" a margine della sfida contro il Napoli, ha analizzato il pari conquistato dalla sua squadra in ottica scudetto."Abbiamo trovato la quadratura giusta, sappiamo che Lautaro, Sanchez e Lukaku Possono risolverci la partita davanti. Tutti ci impegniamo al massimo, questo è quello che ci chiede il mister e noi lo facciamo". Leggi su mediagol (Di domenica 18 aprile 2021) "Non è un segreto che il nostro obiettivo sia lo scudetto, oggi ci teniamo stretto questoe vedremo se sarà servito per raggiungerlo".Così il centrocampista nerazzurro Nicolò, al triplice fischio del big match del "Maradona". Il giocatore,venuto ai microfoni di "Sky Sport" a margine della sfida contro il, ha analizzato il pari conquistato dalla sua squadra in ottica scudetto."Abbiamo trovato la quadratura giusta, sappiamo che Lautaro,e Lukakula. Tutti ci impegniamo al massimo, questo è quello che ci chiede il mister e noi lo facciamo".

